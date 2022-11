Perde il controllo della moto e finisce nella corsia opposta: morto 42enne Terribile incidente a Milano dove un 42enne ha perso il controllo della sua moto e ha invaso la corsia opposta: l’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Gravissimo incidente nella giornata di oggi, martedì 1 novembre 2022, a Milano dove un motociclista ha perso il controllo della sua moto ed è finito nella corsia opposta. Il 42enne è stato soccorso in arresto cardio-circolatorio ed è morto poco dopo. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

L'uomo ha urtato un autocarro

L'incidente è avvenuto in corso Buenos Aires intorno alle 9 del mattino. Gli agenti della polizia locale sono a lavoro per capire cosa possa aver causato l'incidente. Sembrerebbe che il centauro stesse provando a superare un autocarro: avrebbe calcolato male la distanza e lo avrebbe urtato. In quello stesso momento è arrivata un'auto.

È stato trovato in arresto cardiaco

Il motociclista si è scontrato con l'auto: nonostante il casco, avrebbe sbattuto violentemente a terra. Oltre agli investigatori, sono intervenuti i medici e i paramedici dell'Agenzia emergenza urgenza di Regione Lombardia (Areu).

Considerate le gravissime condizioni, gli operatori sanitari hanno trasferito il 42enne in codice rosso all'ospedale Niguarda. Durante il trasporto, gli hanno praticato le manovre di rianimazione. L'uomo è però morto poco dopo: troppo gravi le ferite riportate. Non ci sarebbero altri feriti.

Per consentire tutte le operazioni di soccorso e i rilievi, gli agenti della Locale hanno bloccato il traffico da piazzale Lima fino all'incrocio con via Plinio e da piazzale Oberdan e via Petrella: ovviamente questo ha causato non poche difficoltà ai cittadini. Dopo alcune ore, la circolazione è stata ripristinata ed è tutto tornato alla normalità.