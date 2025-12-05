Perde il controllo del camion e si ribalta più volte in una scarpata nel Bergamasco: grave un 51enne

Un 51enne ha perso il controllo del camion lungo la Bergamo-Lecco e si è ribaltato in una scarpata. Ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Il camion ribaltato a Cisano Bergamasco (foto da Facebook)

Un camion è uscito di strada e si è ribaltato in una scarpata nella mattinata di oggi, venerdì 5 dicembre, sulla Bergamo-Lecco nel territorio comunale di Cisano Bergamasco. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente, ma pare che l'autista, un uomo di 51 anni, abbia fatto tutto da solo. L'uomo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ora è ricoverato in gravi condizioni. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso.

L'incidente si è verificato intorno alle 7:30 del 5 dicembre sulla Bergamo-Lecco, all’altezza del curvone di via Colombera di Sopra. Il camion, che stava trasportando un carico di bottiglie d'acqua, avrebbe sbandato su un punto particolarmente insidioso e ha finito la sua corsa ribaltandosi più volte nella scarpata a bordo carreggiata. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'auto infermieristica da Merate, un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l'elisoccorso decollato da Bergamo.

Alla guida del mezzo pesante c'era un uomo di 51 anni. Una volta estratto dall'abitacolo, il camionista è stato trasportato con il velivolo all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Stando a una prima ricostruzione formulata dai carabinieri della Compagnia di Zogno che si sono occupati dei rilievi, pare che nessun altro mezzo sia rimasto coinvolto nell'incidente. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire il motivo per il quale il 51enne, residente a Tirano, abbia perso il controllo del tir.

Intanto, una squadra dei vigili del fuoco hanno rimesso in sicurezza l'area. Per recuperare il camion e il carico che stava trasportando è stato impiegato un mezzo di una ditta privata.