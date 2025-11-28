Attraversa sulle strisce pedonali a Bergamo e viene travolto da un camion: è morto

Nella mattinata del 28 novembre un uomo è morto dopo essere stato investito da un camion a Bergamo. Stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Foto di repertorio

Un 90enne è deceduto nella mattinata di oggi, venerdì 28 novembre, dopo essere stato travolto da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali a Bergamo. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo pesante lo avrebbe investito durante una svolta e lo avrebbe trascinato per diversi metri. All'arrivo dei sanitari, l'anziano era già deceduto a causa delle gravi lesioni riportate, mentre il camionista era sotto shock. La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è stata affidata alla polizia locale.

Come riportato da BergamoNews, l'incidente si è verificato intorno alle 11:30 del 28 novembre nei pressi di via Camozzi, a Bergamo. Il 90enne, residente in città, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali posizionate davanti alla chiesa. Ad un certo punto, un camion si sarebbe immesso nella strada arrivando da via Madonna della Neve e, probabilmente senza accorgersene, ha investito l'anziano e lo ha trascinato per alcuni metri.

Pochi minuti dopo, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza con la massima urgenza. I sanitari giunti sul posto, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 90enne. È stato soccorso, invece, il conducente del mezzo pesante, in stato di shock per quanto accaduto.

Gli ulteriori accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono stati affidati alla polizia locale. Gli agenti, che si sono occupati dei rilievi del caso, dovranno risalire alle cause di quanto accaduto, per poter attribuire le varie responsabilità. Intanto, per consentire le indagini, il traffico verso Porta Nuova è stato deviato.