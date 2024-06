video suggerito

Perché a Milano piove sempre verso sera: la spiegazione del meteorologo A Milano piove sempre verso sera, ma il meteorologo ha spiegato a Fanpage.it che non c'è una corrispondenza tra precipitazioni e fascia oraria. Ha detto, però, che dopo i temporali previsti per questa notte (mercoledì 12 giugno) dovrebbe arrivare il sole.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di MeteoExpert

A cura di Matilde Peretto

Negli ultimi giorni, a Milano, ha piovuto ogni sera, puntualmente verso le 18/19. Anche oggi, martedì 12 giugno, sono previsti temporali per l'orario aperitivo, tanto che il bollettino pubblicato dalla Protezione civile della Regione Lombardia ha segnalato l'allerta meteo arancione. Non solo, in altre zone della Lombardia è andata anche peggio perché non ha piovuto solo la sera, ma anche in mattinata e nel pomeriggio. In alcune province, ci sono stati anche diversi danni come frane e allagamenti.

Sembra comunque che nel capoluogo lombardo la pioggia si accanisca proprio negli orari serali. Fanpage.it ha chiesto al meteorologo Flavio Galbiati di MeteoExpert se ci sia una corrispondenza tra le precipitazioni e gli orari della giornata, ma l'esperto ha risposto negativamente.

"Non c'è una regola in realtà. In questi giorni ci sono stati, e ci sono tuttora, fronti poco stabili che sono diventati ancora più instabili a causa del riscaldamento delle ore diurne. Sicuramente ieri e oggi questi fronti si sono concentrati nella seconda parte della giornata perché le schiarite che ci sono durante la mattina e nel pomeriggio, purtroppo, hanno favorito l'aumento dell'intensità di fenomeni come temporali e piogge forti. Come succede un po' in estate: quando fa caldo, spesso, si verificano temporali violenti soprattutto verso sera".

Le previsioni del tempo di qualsiasi sito meteorologico, infatti, prevedono pioggia anche per la serata di oggi, puntualmente verso le 18/19.

"Anche per questa sera c'è il rischio di forti temporali con la possibilità di grandine (difficilissima da prevedere) e di nubifragi. La perturbazione che si sta abbattendo sull'Italia in questi giorni arriva dal Nord Europa ed è composta da aria fredda, elemento che porta forte instabilità. Si sta spostando verso il Centro Italia. Infatti, da domani la situazione meteorologica di Milano e delle Lombardia dovrebbe migliorare. Forse ci saranno ancora delle precipitazioni, ma dovrebbe essere bello sia giovedì sia venerdì. Quindi il tempo dovrebbe darci un po' di tregua".