Un fiume di fango invade il paese di Blevio: il video dei danni dopo il temporale Le strade si sono allagate e fiumi di fango sono caduti dalle vicinissime montagne: è quanto accaduto durante i temporali di ieri martedì 11 giugno a Blevio, in provincia di Como.

A cura di Giorgia Venturini

Video da Facebook

Blevio è uno dei paese più belli del lago di Como. Uno spettacolo di colori che richiama turisti da tutto il mondo. Qui però, a causa proprio della sua natura dirompente, quando ci sono violenti temporali spesso le strade si allagano e fiumi di fango cadono dalle vicinissime montagne. Come è accaduto durante le forti piogge di ieri martedì 11 giugno: nei video pubblicati sui gruppo cittadini di Blevio su Facebook si vedono torrenti ingrossati pieni di fango invadere anche alcune vie del paese.

Il rischio frana a Blevio ogni volta che piove

Gravissimi danni per il maltempo erano stati registrati anche la scorsa estate: "Stanno liberando la strada da tronchi, massi, terra. E non è certo la prima volta", aveva raccontato una cittadina di Blevio. "È tempo che dicono di dover intervenire, fare dei lavori sulla strada. Ma puntualmente, ogni volta che piove, viene giù la frana. Due anni fa ci fu una frana grossa, ha reso inagibili alcune case". Anche in questo caso le strade erano invase da veri fiumi di fango che avevano necessitato l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

Tante segnalazioni ai vigili del fuoco per il maltempo in Lombardia

Ieri martedì 11 giugno la storia si è ripetuta. Così come in altre zone della Lombardia dove ci sono state tantissime segnalazioni ai vigili del fuoco per alberi in strada, cedimenti dell'asfalto e strade allagate. La provincia di Como è stata sicuramente tra le più colpite. Anche solo nella città di Como, nella centralissima piazza Cavour, l’acqua è fuoriuscita dai tombini ha ricoperto l’area a ridosso del lungolago. Vicino a Milano hanno fatto preoccupare anche i fiumi Seveso e Lambro, protagonisti spesso di alcune esondazioni in città.