Maltempo Como, a Blevio fiumi di fango inondano le strade: il video A Blevio, nel Comasco, le strade sono state inondate di fango e detriti nella mattinata di oggi, lunedì 28 agosto. Non si registrano feriti, ma ancora non si conosce l’entità dei danni.

A cura di Enrico Spaccini

Detriti e fiumi di fango hanno inondato questa mattina (lunedì 28 agosto) Blevio, un comune da poco più di mille abitanti nella provincia di Como, uno dei territori in cui l'allerta per rischio idrogeologico in questi giorni è rossa. Le frazioni più colpite dagli allagamenti provocati dai violenti temporali delle ultime ore sono state quelle di Sopravilla e Capovico, dove l'acqua ha trascinato via alberi e auto parcheggiate provocando danni ingenti.

Chiusa la strada provinciale Lariana tra Como e Bellagio

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto chiudere la strada provinciale Lariana, che collega Como a Bellagio, all’altezza di via Caronti per poter mettere in sicurezza l'area. Per il momento, non sono stati segnalati feriti.

In alcune zone la situazione è quasi tornata alla normalità, anche se per le strade rimangono detriti, sassi e fango. La pioggia sta continuando a cadere, anche se con minore intensità, e solo quando l'allarme sarà rientrato si potrà procedere nella valutazione dei danni.

"Adesso stanno liberando la strada da tronchi, massi, terra. E non è certo la prima volta", è la testimonianza di Martina, abitante di Blevio. "È tempo che dicono di dover intervenire, fare dei lavori sulla strada. Ma puntualmente, ogni volta che piove, viene giù la frana. Due anni fa ci fu una frana grossa, ha reso inagibili alcune case".

Gli altri danni del maltempo in Lombardia

Sempre nella mattinata di oggi, a Valdisotto nella provincia di Sondrio, è esondato il torrente Frodolfo. Alcune abitazioni che si trovano nella frazione di Santa Lucia sono state evacuate e anche in questo caso non risultano persone ferite. In tutta l'area della Valtellina, comunque, rimane l'allerta rossa per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione civile.

Ieri, invece, pioggia e maltempo hanno provocato danni anche nelle città. A Vigevano (Pavia), per esempio, sono caduti numerosi alberi anche su cancelli e auto. Parte della copertura del tetto del Duomo è stata scardinata dal vento e il reparto di Rianimazione dell'ospedale si è allagato.

A Milano, invece, i vigili del fuoco sono intervenuti per alcune piante pericolanti. In via Beniamino della Torre, invece, le raffiche di vento hanno scoperchiato la cupola di una tromba delle scale.