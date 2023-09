Video di

Maltempo in Lombardia, il nubifragio nel Comasco: le immagini del torrente di fango a Blevio Violenti temporali si sono abbattuti sulla Lombardia. In alcune province si sono registrati diversi danni. Blevio è stata invasa da un torrente di fango.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: sei di un Bleviano se

Nella giornata di ieri, lunedì 18 settembre, il maltempo si è abbattuto su tutta la Lombardia, ma in alcuni territori ha fatto registrare danni importanti. Nella provincia di Como, per esempio, ci sono state frane e torrenti di fango e detriti. Tre settimane fa sempre nel comune di Blevio si sono verificati episodi simili: anche in quell'occasione, il fango aveva invaso le strade causando centinaia di danni. Le immagini che circolano sui social sono spaventose.

Un fiume di fango invade le strade di Maggianico a Blevio

Tra le frazioni più colpite quelle di Maggianico di Blevio dove sono stati ripresi gli attimi in cui un fiume di fango ha invaso le strade. Il maltempo è stato talmente violento che ha fatto esondare un torrente tanto da costringere alla chiusura della Lariana: sulla strada, infatti, si erano riversati diversi detriti. La carreggiata è stata poi riaperta intorno alle 21.15, ma solo in senso unico alternato.

Il maltempo colpisce anche Lecco, Varese e Milano

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per poter liberare strade, cortili e case. Una situazione simile si è poi registrata anche nel resto della provincia di Como. Forti temporali anche nella provincia di Lecco e di Varese. A Cislago (Varese) per esempio una pioggia di fulmini ha causato un black out. Si tratta di zone dove la Protezione Civile di Regione Lombardia aveva diramato allerta arancione.

Anche a Milano, dove fino alle prime ore di oggi era stata emanata allerta gialla, un violento temporale si è abbattuto sulla città. Oltre la pioggia, si sono segnalati forti raffiche di vento e grandine.