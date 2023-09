Forti temporali in Lombardia: le strade diventano torrenti di acqua e fango nel Comasco Forti temporali si sono abbattuti sulla Lombardia: tra le zone più colpite i comuni di Blevio e Moltrasio, nel Comasco.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Instagram di "Orgoglio Comasco" e della pagina Facebook di "Sei di Cernobbio se"

Altra ondata di maltempo in Lombardia. Pochi minuti fa Milano è stata bersaglio di forti piogge che hanno allagato gran parte delle strada: sorvegliati speciali di queste ore sono il fiume Seveso e Lambro, soprattutto dopo l'esondazione di tre giorni fa. Gli esperti avevano previsto l'arrivo di questi nuovi temporali tanto che il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia alcune ore prima aveva emesso un avviso di criticità gialla, quindi ordinaria, per temporali e rischio idrogeologico: l'allerta è entrata in vigore nel pomeriggio di oggi lunedì 18 settembre e proseguirà fino alla mattinata di domani martedì 19 settembre.

Tra le zone più colpite resta c'è ancora il Comasco: a Blevio, piccolo paese al centro di continue alluvioni, le strade anche questa volta sono state invase dal fango dei torrenti, ingrossati per le forti piogge. Qui un muro – come riporta la pagina Instagram di "Orgoglio Comasco" – è caduto per il forte vento invadendo una strada. Fortunatamente non dovrebbero esserci feriti. A Moltrasio invece l'acqua ha completamente invaso alcune scalinate e strade che portano fino al lago. Preoccupano anche i danni a causa del maltempo a Cernobbio, a pochi minuti da Como: qui è sceso un torrente fatto di fango che ha quasi raggiunto le case. A Fanpage.it il sindaco Matteo Monti ha precisato che fortunatamente non ci sono danni.