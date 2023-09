Maltempo a Milano, nubifragio nella notte: esondato il Seveso e disagi in città Ancora danni in città dopo l’ennesimo nubifragio dell’estate, che ha colpito la zona nord-ovest del Milanese. Allagato il sottopasso in via Negrotto, mentre un albero è caduto in via Filzi. Acqua in strada a Niguarda per l’esondazione del Seveso, avvenuta intorno alle 3 di notte.

Un altro nubifragio si abbatte su Milano, l'ennesimo di un'estate che tra caldo record e piogge torrenziali ha messo più volte in ginocchio la città. Stavolta, nella notte di venerdì 15 settembre, le abbondanti precipitazioni hanno causato l‘esondazione del Seveso.

Il Seveso esondato in zona Niguarda

Fortunatamente, un'esondazione lampo. La piena del Seveso, avvenuta intorno alle 3.15, ha infatti sfiorato soltanto per pochi minuti il livello dei tre metri in via Valfurva: poca l'acqua fuoriuscita in zona Niguarda, senza provocare alcun danno.

Gli interventi dei Vigili del fuoco nel Milanese

Stando a quanto riportano i Vigili del fuoco, la zona nord ovest di Milano è quella più colpita dal maltempo di stanotte. Monitorato il fiume Olona. "I vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi nei comuni di Legnano, Nerviano, Vanzago, San Vittore Olona", fanno sapere.

In questo momento gli uomini del soccorso acquatico stanno intervenendo in un sottopasso allagato a Pogliano Milanese, dove una signora è rimasta bloccata all'interno della sua auto. A Milano invece l'intervento più importante è stato in via Fabio Filzi, zona Centrale, dove la caduta di una grossa pianta ha tranciato i fili del tram, causando il blocco della linea tranviaria. Danneggiate anche alcune auto parcheggiate in strada e la vetrina di un negozio.

I danni a Milano città

A farsi sentire è stato anche l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli, che ha messo anche in guardia i cittadini da una nuova ondata di pioggia su Milano nord. "Massima attenzione per rischio esondazione a Niguarda in via Valfurva e in Istria", recita il suo post sui social. "Intanto si controlla anche il Lambro, e si sta lavorando senza sosta per liberare il sottopasso Negrotto allagato".

Disagi al trasporto di superficie di Milano

Qualche disagio, a causa del maltempo, si è registrato anche sul fronte dei trasporti pubblici: il tram 9, in entrambe le direzioni, ha deviato da Repubblica M3 a via Galvani/Filzi; il tram 10 in entrambe le direzioni da viale Monte Santo a via Filzi/Galvani. La linea è stata ripristinata solo intorno alle 8.15.