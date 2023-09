Allerta meteo gialla in Lombardia: oggi e domani in arrivo forti temporali Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla per temporali e rischio idrogeologico per la giornata di oggi, lunedì 18 settembre, e fino alla mattina di domani.

A cura di Giorgia Venturini

Nuova allerta meteo in Lombardia: Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla, quindi ordinaria, per temporali e rischio idrogeologico per la giornata di oggi, lunedì 18 settembre. Possibili temporali si abbatteranno su Milano e sul resto della regione nel pomeriggio e il rischio proseguirà fino alle prime ore della giornata di domani, martedì 19 agosto.

Da Palazzo Marino fanno sapere che – come durante tutte le allerte meteo – "il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città". I due fiumi infatti sono sempre sotto controllo per possibili esondazioni che potrebbero allagare anche alcune zone di Milano e dintorni, come è avvenuto tre giorni fa durante l'ultimo temporale in Lombardia.

Il Comune poi ricorda che, come stabilito dall’ordinanza sindacale, "durante le allerte meteo è vietata la frequentazione dei grandi parchi in cui sono ancora in corso le verifiche per la stabilità delle alberature e vige il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento". Molti parchi sono stati danneggiati dal violento nubifragio dello scorso luglio. Tra i suggerimenti principali anche quelli di evitare di camminare sotto gli alberi o sotto le impalcature dei cantieri. Ogni cittadino inoltre deve garantire la massima sicurezza: si devono assicurare di non avere oggetti o vasi sui balconi in bilico che con il vento potrebbero cadere. Insomma, è richiesta sempre anche la massima attenzione.