Per 7 anni picchia la figlia con bastoni e le sbatte la testa a terra: mamma condannata a 2 anni Una donna è stata condannata a due anni di carcere per maltrattamenti nei confronti della figlia durati sette anni: a denunciare la madre è stata la ragazzina ora di 15 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Per sette anni ha picchiato la figlia piccola afferrandola per i capelli e sbattendole la testa sul pavimento. Ora una mamma di 38 anni è stata condannata a due anni di carcere dal Tribunale di Cremona con l'accusa di maltrattamenti: potrà beneficiare della condizionale solo se frequenta corsi e partecipi a incontri sul controllo della rabbia.

Sette anni di maltrattamenti

Stando a quanto ricostruito durante le indagini, le violenze sono andate avanti dal 2014 al 2021: la donna riempiva la piccola di pugni e le tirava addosso spesso vari oggetti, dai bastoni ai matterelli. E inoltre la obbligava a "stirare, cucinare e a fare le faccende domestiche" anche quando la piccola, come riporta La Provincia di Cremona, aveva il gesso a una gamba. Ora la donna ha avuto una condanna in primo grado mentre la figlia, ora 15enne, è stata affidata alla zia.

La giovane ha denunciato la madre

A denunciare tutto è stata proprio la ragazzina che il 25 giugno del 2021, dopo l'ennesimo maltrattamento, esce di casa e si presenta dai carabinieri. L'apice delle violenze è stata quando la giovane è stata bocciata: la madre allora le aveva preso i capelli e l'aveva battuta a terra per nove volte. "Mia madre usava per picchiarmi un bastone porta abiti dell'armadio", ha spiegato la ragazzina. "Fino a spaccarmi qualcosa di vetro in testa e mi era uscito del sangue dal naso". La giovane però non era mai andata in ospedale: poi ha trovato il coraggio e si è presentata dai carabinieri.