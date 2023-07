Pedone investito da una moto sulle strisce a Milano: muore in ospedale Un uomo è morto in ospedale a Milano, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava sulla strisce. È ancora ricoverato anche il centauro.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nel pomeriggio di oggi, sabato 15 luglio, un pedone è stato investito da una motocicletta mentre attraversava sulle strisce pedonali viale Fulvio Testi a Milano. L'uomo è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza, che lo ha trasferito in ospedale, dove poi è deceduto. Ancora ricoverato il conducente della moto.

Secondo quanto attualmente ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Milano, un uomo di 73 anni stava regolarmente attraversando sulla strisce quando sarebbe stato colpito da una motocicletta, che poi ha perso l'equilibro ed è caduta sull'asfalto.

L'anziano è stato immediatamente soccorso dal personale del l'ambulanza arrivata sul posto e successivamente trasferito in ospedale. Anche il conducente della moto, un ragazzo di 30 anni, è stato portato in ospedale in codice rosso, viste le sue gravi condizioni.

Il più anziano, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, è stato intubato, ma poco dopo è deceduto. L'altro, invece, è ancora sotto stretta osservazione da parte dei medici, che non hanno sciolto la prognosi.

Intanto la Polizia Locale sta effettuando tutti i rilievi per ricostuire l'accaduto e capire le eventuali responsabilità di questo tragico incidente.