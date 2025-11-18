Pedone investito da un autobus Atm in viale Jenner a Milano: è gravissimo

(Immagine di repertorio)

Un autobus della linea Atm ha investito un pedone in viale Jenner a Milano. L'uomo è in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale.

Stando a quanto riportato fino a questo momento in una nota diffusa dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'incidente è avvenuto alle 11.56 lungo viale Jenner all'altezza del civico 54. Il pedone, di cui non si conosce l'età, è stato investito da un autobus di linea guidato da un uomo di trent'anni. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti con un'automedica e due ambulanze. La persona investita ha riportato un trauma cranico, uno al volto e uno all'addome. Ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Il conducente del bus è stato trasferito per accertamenti in codice verde al Fatebenefratelli di Milano: non avrebbe riportato traumi evidenti.

Sono intervenuti gli agenti della polizia Locale, che stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Non è chiaro se il pedone abbia attraversato o meno sulle strisce pedonali, se sia sbucato all'improvviso o se si sia trattato di un errore del conducente.

Leggi anche Ragazzino di 12 anni investito da un furgone mentre è con i genitori a Milano: gravissimo

Nel frattempo sul sito di Atm, è possibile leggere l'annuncio che, a causa dell'incidente stradale, cambiano servizio sia il filobus 90 verso Lotto, che viaggerà sulla corsia laterale da piazzale Nigra a via Resegone, e il filobus 91 che berso Lotto devia e salta le fermate da via Bernina a piazzale Lugano (fa le stesse fermate della 92).