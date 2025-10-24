Un bus si piega e resta incastrato sul ciglio della strada, due feriti: le foto dei soccorsi

Un bus di linea Atm (l’Azienda Trasporti Milanesi) si è piegato sul ciglio della carreggiata in via Sant’Arialdo rimanendo incastrato sul ciglio della carreggiata. Nell’incidente sono rimasti feriti due passeggeri. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Nel corso di questo pomeriggio, venerdì 24 ottobre, un bus di linea Atm (l'Azienda Trasporti Milanesi) si è piegato pericolosamente sul ciglio della carreggiata in via Sant’Arialdo, nella zona sud del capoluogo lombardo, rimanendo incastrato sul ciglio della carreggiata. Nell'incidente sono rimasti feriti due passeggeri.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l'autobus stava percorrendo la strada in direzione San Donato quando, forse a causa di un cedimento del terreno o di una manovra improvvisa, avrebbe perso stabilità finendo parzialmente inclinato sul lato destro. A bordo si trovavano sei persone, compreso il conducente. Due dei passeggeri, una donna e un uomo, sono rimasti lievemente feriti a seguito dell'impatto e, per questo, sono stati accompagnati in via precauzionale al vicino ospedale di San Donato Milanese per essere sottoposti ad alcuni accertamenti. Gli altri passeggeri, invece, sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del 118.

Nel frattempo, i mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco di piazzale Cuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, verificando la stabilità del mezzo ed evitare così ulteriori rischi. Le operazioni si sono svolte con la collaborazione della polizia locale di Milano che ha regolato la viabilità e avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, chiarire le cause dell'incidente e accertare tutte le responsabilità del caso.