Passa a pieni voti l’esame della patente ma con un auricolare nascosto: 24enne denunciato per truffa

A cura di Giorgia Venturini

Ha cercato di superare l'esame della patente di guida con un'auricolare nelle orecchie ma alla fine dalla motorizzazione è uscito con una denuncia per tentata truffa aggravata. Protagonista della vicenda resa pubblica dai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano è un ragazzo di 24 anni originario della Nigeria.

Le risposte al costo di 1800 euro

A chiamare i militari sono stati gli addetti della motorizzazione di via Cilea che hanno notato qualcosa di starno durante l'esame a quiz per la patente. Una volta sul posto i carabinieri hanno identificato il 24enne, indicato dagli esaminatori: era stato notato con un piccolo auricolare all'orecchio durante l'esecuzione della prova scritta a risposta multipla. Il 24enne aveva superato l'esame con il massimo del punteggio. Subito è scattata la perquisizione durante la quale è stato trovato in suo possesso un telefono cellulare nascosto nei suoi indumenti intimi e un apparecchio ricetrasmittente in una tasca artigianale creata apposta all'interno di una maglia. E ancora: nell'orecchio destro nascondeva l'auricolare wireless posizionato talmente in profondità che è stato necessario l'intervento sanitario per l'estrazione, avvenuta poi all'ospedale Sacco di Milano. A fornire tutta l'attrezzatura, come ha raccontato lo stesso denunciato, sono state alcune persone originarie dell'Albania di cui però il giovane non è stato in grado di fornire l'identità ai carabinieri. Tutto era stato pianificato: a loro il 24enne aveva pagato 1.800 euro e in cambio restava collegato telefonicamente durante l'esame e riceveva da loro le risposte ai quiz. Ora tutto è stato messo sotto sequestro e il ragazzo è stato denunciato la sera del 6 dicembre per tentata truffa aggravata.