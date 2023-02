Palpeggia una ragazzina di 14 anni su un autobus: denunciato un 73enne Un uomo di 73 anni è stato denunciato a piede libero per aver molestato una ragazzina di 14 anni dentro l’autobus. A chiamare il 112, anche l’autista del mezzo dopo che alcuni passeggeri gli hanno raccontato quanto accaduto.

A cura di Ilaria Quattrone

Approfittando del fatto che l'autobus era pieno di passeggeri e di una manovra improvvisa del mezzo, è riuscito a molestare una ragazzina palpeggiandola. La giovane di 14 anni si è messa subito a urlare attirando l'attenzione dei presenti che, intervenendo verbalmente, sono riusciti a far scendere quell'uomo descritto come "maturo e trasandato". A circa due ore dalla violenza, il responsabile è stato rintracciato e denunciato a piede libero.

La chiamata al 112 dell'autista e la testimonianza della vittima

È accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 febbraio, su un autobus della linea urbana di Como diretto in periferia. La prima chiamata al 112 è partita dall'autista dell'autobus dopo che i passeggeri gli avevano raccontato quanto accaduto poco prima, spiegando come il molestatore era sceso alla fermata di via Varesina per poi allontanarsi di tutta fretta.

La 14enne, vittima della violenza, intanto era tornata a casa dove ha raccontato alla madre quanto era appena successo. Alla sua abitazione, a Rebbio, è stata poi raggiunta dagli agenti di una Volante che hanno ascoltato la sua testimonianza.

La violenza nell'autobus

Ha raccontato di essere salita sull'autobus in Piazza Vittoria per tornare a casa. Come altri, viaggiava in piedi visto che il mezzo era pieno. A quel punto, approfittando anche di una manovra dell'autista, quell'uomo aveva allungato la mano palpeggiandole i genitali.

Gli altri passeggeri sono intervenuti verbalmente dopo aver sentito le urla della 14enne, facendo in modo che quell'uomo scendesse alla prima fermata possibile. Dopo aver raccolto le descrizioni fatte anche dagli altri presenti, gli agenti hanno diramato ai colleghi delle Volanti la descrizione del responsabile che è stato rintracciato un paio d'ore più tardi nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Como lago.

Questo, un uomo di 73 anni con piccoli precedenti di polizia e residente a Ponte Chiasso, vedendo arrivare gli agenti, ha tentato di allontanarsi ma è stato fermato poco dopo e accompagnato in Questura. Riconosciuto dalla ragazzina, il pm di turno ha disposto che l'uomo venisse denunciato a piede libero per violenza sessuale su minorenne.