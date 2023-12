Palo di ferro cade dal camion e sfonda un’auto: “L’ha aperta come una scatola di sardine” Un palo di ferro caduto dal cassone di un camion ha sfondato il parabrezza di una Panda di passaggio nel Bergamasco. La 72enne alla guida dell’auto ha ricordato quei momenti: “È arrivato come un razzo”.

Un palo di ferro destinato a un cantiere si è staccato dal cassone di un camion ed è piombato contro un'automobile di passaggio in località Cabrozzo a Sant'Omobono (in provincia di Bergamo). Il tubo ha trapassato la Fiat Panda di una 72enne all'altezza del sedile del passeggero, finendo per sfondare il parabrezza e sfiorare la conducente. "Ho visto qualcosa che volava e ho sentito un fracasso tremendo", ricorda la donna, "dicono che sono stata ‘graziata', ma sarebbe stato meglio se non fosse proprio successo".

L'incidente si è verificato intorno alle 11 di venerdì 15 dicembre. La 72enne stava tornando a casa dopo aver sbrigato alcune commissioni quando, lungo la provinciale della Valle Imagna, ha incrociato un camion carico di materiale per un cantiere scendere dalla parte opposta. Ad un certo punto, uno dei pali in metallo che trasportava si è staccato e si è infilato nel parabrezza della Panda sfiorando per pochi centimetri la conducente.

"È arrivato come un razzo", ha raccontato la donna a L'Eco di Bergamo, "mi ha aperto l'auto come fosse una scatola di sardine". Lei ne è uscita illesa, tranne che per una contusione a una gamba. "Volevo slacciarmi la cintura di sicurezza, ma non riuscivo a girarmi bene", ha ricordato ancora la 72enne, "chiamavo aiuto, sentivo un forte odore di benzina e ho avuto paura che l’auto prendesse fuoco".

Pochi minuti dopo sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno visitata e poi trasportata in ospedale per alcuni controlli. Lo stesso venerdì la 72enne è potuta tornare a casa. "Tutti mi dicono che sono stata ‘graziata'. Ma sarebbe stato meglio se non fosse successo, è stata comunque una cosa molto brutta", ha concluso l'automobilista.