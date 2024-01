Auto sfonda parapetto e precipita nel lago di Como: si cercano due dispersi Un’automobile ha sfondato il parapetto di via Geno ed è finita nel lago di Como: da ieri sera i vigili del fuoco sono alla ricerca di due persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, sabato 6 gennaio, un'automobile ha sfondato un parapetto ed è finita nel lago di Como. Le due persone a bordo risultano ancora disperse. I vigili del fuoco hanno attivato le ricerche. Si tratterebbe di una giovane coppia: per il momento non è stata diffusa la loro identità né ulteriori dettagli.

Le operazioni rese difficili dal forte vento

L'incidente è avvenuto intorno alle 23 e precisamente in viale Geno, vicino alla Como Nuoto. Non è chiaro perché e come siano finiti nel lago. Qualcuno ha però lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como: per tutta la notte i sommozzatori hanno perlustrato l'area alla ricerca dei due. Purtroppo, a causa del forte vento, le operazioni sono state particolarmente impegnative.

La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente

Oltre loro, sono intervenuti gli agenti di polizia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'intera dinamica: per farlo starebbero ascoltando anche alcuni testimoni. Si cercherà di capire se il conducente abbia perso il controllo dell'automobile o se si sia trattato di un gesto volontario. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118.

Alcuni operatori sono arrivati a bordo di due ambulanze della Croce Rossa di Como e di Lipomo. È stata inviata anche un'automedica.