video suggerito

Litiga in strada per una mancata precedenza, 59enne prende una pistola e minaccia padre e figlio Un padre e suo figlio sono stati minacciati lo scorso 11 aprile a Como da un 59enne per una mancata precedenza. L’uomo, dopo averli insultati, è sceso dall’auto e ha preso dal bagagliaio una pistola che gli ha puntato contro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 59enne con la pistola in pugno

Un 59enne della provincia di Torino è stato denunciato per minaccia aggravata per un episodio avvenuto lo scorso giovedì 11 aprile lungo la strada provinciale Novedratese nel Canturino, in provincia di Como. L'uomo, in seguito a un diverbio stradale nato probabilmente per una presunta mancata precedenza, avrebbe minacciato un padre e suo figlio puntandogli contro una pistola regolarmente detenuta. Il 59enne è stato anche segnalato all’autorità competente per il ritiro dell’arma e della licenza.

Stando a quanto riportato nella denuncia, è avvenuto tutto intorno alle 13:45 dell'11 aprile. Il 59enne sarebbe andato su tutte le furie dopo che un altro automobilista non gli aveva dato la precedenza lungo la Novedratese. Di tutta risposta, l'uomo è sceso dall'auto e, dopo aver avuto un primo confronto verbale con l'altro conducente, con tanto di insulti, ha aperto il baule e preso il suo revolver.

Una volta risalito a bordo della sua vettura, l'ha puntata contro il rivale e suo figlio. Le minacce sono state filmate con un telefonino dalle vittime, che hanno poi consegnato il video ai carabinieri della compagnia di Cantù. In seguito agli accertamenti effettuati dai militari, è emerso che quell'uomo era un 59enne residente nella provincia di Torino, incensurato e che deteneva regolarmente l'arma.

Leggi anche Uomo accoltellato al collo e al torace durante un litigio in strada: a ucciderlo è stato il nipote

Alla fine, l'automobilista è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per minaccia aggravata. I militari hanno, poi, provveduto a inviare alla Questura di Como i documenti affinché le autorità procedano con il ritiro delle armi detenute dal 59enne e dei relativi permessi che gli erano stati concessi in passato.