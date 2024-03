Spara in piazza e si barrica in casa: chiesti 3 anni per ex medico accusato di stalking verso la sorella Continua il processo per un ex medico accusato di stalking nei confronti della sorella: il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione per il tentato omicidio ma una condanna a tre anni e due mesi di reclusione e una multa di 6mila euro per le minacce alla parente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un ex medico aveva estratto una pistola in una pubblica via del rione di Porta Calcinara a Pavia e aveva sparato un colpo. Poi si era barricato in casa per poi uscire poco dopo illeso. Sull'accaduto e nei confronti dell'uomo, di 61 anni, sta andando avanti il processo: il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione per il tentato omicidio ma ha chiesto una condanna a tre anni e due mesi di reclusione e una multa di 6mila euro dal momento che l'accusa lo ritiene responsabile del reato di stalking.

I fatti risalgono al 25 luglio dello scorso anno quando il 61enne dopo aver sparato in aria si era chiuso in casa. Sul posto si erano precipitati i carabinieri e la ex moglie. L'uomo, una volta uscito dall'abitazione, era stato prima ricoverato in psichiatria e poi arrestato.

Stando a quanto emerso dalle indagini, l'ex medico avrebbe avuto atteggiamenti persecutori nei confronti della sorella e della di lei figlia, nipote dell’imputato. E ancora: gli inquirenti – come riporta Il Giorno – hanno dimostrato che l'imputato aveva inviato messaggi intimidatori al marito della sorella in cui minacciava di morte loro e altri parenti.

Prima dello sparo nel rione di Porta Calcinara l'uomo si sarebbe appostato sotto casa della sorella. Da qui l'arresto per tentato omicidio e allo stalking. La richiesta di condanna da parte del pubblico ministero è arrivata però solo per gli atti persecutori e perché si era scoperto nascondeva armi bianche in auto. Il magistrato invece ha chiesto che non venga condannato per il reato di tentato omicidio. La sorella, che si è costituita parte civile, ha chiesto un risarcimento di 275mila euro. La replica della difesa e forse anche la sentenza. L'imputato ora si trova ai domiciliari.