Camion perde il carico e un palo di ferro sfonda il parabrezza di un’auto: ferita la conducente Nella giornata di oggi, venerdì 15 dicembre, si è verificato un incidente stradale in provincia di Bergamo: un camion ha perso il carico e un palo di ferro ha distrutto un’automobile.

Nella giornata di oggi, venerdì 15 dicembre, si è verificato un incidente stradale a Strozza (Bergamo): un camion ha infatti perso il carico e un palo di ferro ha sfondato il vetro di un'automobile. Una donna è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno.

L'allarme ai pompieri è arrivato alle 11.30: è stato inviato il personale a bordo di un'auto veloce. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco si sono trovati di fronte un'immagine agghiacciante. Il palo di ferro, infatti, ha sfondato l'automobile trapassandola da parte a parte. Hanno provveduto a rimuoverlo e mettere in sicurezza l'area. Nel frattempo, i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), hanno fornito tutte le cure del caso ai feriti.

Areu, infatti, ha inviato gli operatori sanitari a bordo di un'automedica e un'ambulanza. A riportare le ferite più gravi, è la conducente della panda blu: si tratta di una donna di 72 anni che è stata portata all'ospedale San Pietro in codice giallo. Non è in pericolo di vita. I rilievi invece sono stati affidati ai carabinieri del comando provinciale di Bergamo: i militari hanno così ricostruito l'intera vicenda e accertato eventuali responsabilità.