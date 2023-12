Forte vento a Milano: albero cade sulle auto parcheggiate in via Solari Una forte raffica di vento a Milano ha causato il crollo di un albero in zona Solari: traffico in tilt e deviate le linee di due autobus.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 dicembre, forti raffiche di vento si sono verificate nella città di Milano. Il vento è arrivato da nord-ovest e ha provocato forti disagi in tuta la città. In particolare in via California, una traversa della centrale via Solari, un albero è caduto addosso a tre auto.

Intorno alle 17,30 sono arrivate le prime segnalazioni ai Vigili del fuoco di Milano per i diversi danni causati dal forte vento che si è abbattuto su Milano. In particolare le raffiche hanno divelto diversi cartelli e recinzioni, tali per cui i cittadini hanno intasato i centralini del 115.

L'episodio più grave è avvenuto in via California, zona Solari, dve un albero si è abbattuto danneggiando tre auto. Immediatamente sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco con il supporto di un'ambulanza, ma per fortuna non è stato riscontrato nessun ferito.

Questo però ha causato molti problemi al traffico in una delle zone più frequentate il sabato sera, soprattutto nel periodo di Natale. Inoltre le linee degli autobus 50 e 68 dell’Atm sono deviate.