Paderno Dugnano, anziana investita mentre va a messa da un automobilista 92enne: è morta in ospedale Una donna di 80 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre andava a messa. È accaduto ieri mattina a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Alla guida della vettura un 92enne, adesso accusato di omicidio stradale.

A cura di Francesco Loiacono

Tragico incidente stradale nella giornata di ieri, domenica 27 febbraio, a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Una donna di 80 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Camposanto. L'anziana, a quanto pare, era uscita da poco da casa e stava andando a messa nella chiesa di Santa Maria Nascente, davanti alla quale è avvenuto l'incidente. Alla guida della vettura che l'ha travolta c'era un uomo di 92 anni, che ha svoltato a destra e non si sarebbe accorto in tempo della presenza della donna. L'anziana, stando a diverse testimonianze, si trovava sulle strisce pedonali quando è stata travolta: per soccorrerla sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, inviate in codice rosso dall'Azienda regionale emergenza urgenza.

La donna è morta nel pomeriggio in ospedale, qualche ora dopo l'incidente

L'incidente è avvenuto attorno alle 10 del mattino: i soccorritori, una volta arrivati, si sono subito resi conto delle condizioni drammatiche dell'80enne, l'hanno stabilizzata a caricata su un'ambulanza partita d'urgenza alla volta dell'ospedale di Paderno Dugnano. Dopo qualche ora, nel pomeriggio, la donna però è purtroppo deceduta a causa dei gravi traumi riportati.

L'anziano automobilista dovrà rispondere di omicidio stradale

Adesso l'anziano automobilista dovrà rispondere di omicidio stradale. L'uomo subito dopo l'incidente è rimasto sotto choc: saranno le indagini della polizia locale di Paderno Dugnano a chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto e ad accertare le eventuali responsabilità dell'automobilista, che potrebbe non aver visto l'anziana a causa di un riflesso del sole.