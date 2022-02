Besana, travolge volontariamente un ciclista al termine di una lite: è caccia al pirata della strada Un ciclista di 44 anni è stato investito volontariamente da un automobilista al termine di una lita: subito è stato trasferito in ospedale mentre i carabinieri hanno iniziato la caccia al pirata della strada.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ha investito volontariamente un ciclista con cui pochi secondi prima aveva avuto una lite e poi si è dato alla fuga. Ora è caccia al pirata della strada. Tutto è successo ieri domenica 13 febbraio a Besana Brianza, in provincia di Monza e Brianza. Stando alle prime informazioni un ciclista di 44 anni, per motivi ancora tutti da chiarire, ha iniziato a litigare con il conducente di un'auto, una Fiat Grande Punto grigia, fino a quando l'automobilista è risalito sull'auto e ha investito il 44enne di proposito. L'uomo si è poi dato alla fuga mentre il ciclista è rimasto a terra. Subito è scattata la macchina dei soccorsi.

Sul posto sanitari e carabinieri

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118: il ciclista è stato soccorso e poi trasportato in ospedale a Carate Brianza, sempre in provincia di Monza. Qui è stato ricoverato con una frattura al femore provocata dall'incidente. Non è in gravi condizioni. Intanto è caccia al pirata della strada: i carabinieri stanno cercando di risalire all'esatta dinamica dell'accaduto cercando di identificare l'automobilista grazie alle telecamere di video-sorveglianza della zona.

Morto un uomo di 31 anni dopo incidente

Solo pochi giorni fa, il 9 febbraio, un ragazzo di 31 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale a Concorezzo. Subito sono intervenuti i sanitari del 118 ma purtroppo il ragazzo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada con un suo amico quando è stato investito da una smart: è stato sbalzato per diversi metri per poi cadere. Le ferite riportate erano quindi molto gravi. Quando i soccorsi sono intervenuti, il ragazzo era già in arresto cardiocircolatorio. Il conducente che ha investito il ragazzo non si è fermato: ha lasciato la vittima a terra senza soccorrerla. La sua auto è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri di Monza a Brugherio.