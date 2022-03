Madre morde la figlia che vive “troppo all’occidentale”: scatta la denuncia Una ragazza di 16 anni è stata morsa al braccio dalla madre al termine di una lite: la donna non accettava che la figlia vivesse all’occidentale, andando contro così alle regole imposte dalla loro religione.

A cura di Giorgia Venturini

Voleva vivere una vita come quella dei suoi compagni di classe. Vestirsi come loro e uscire a divertirsi, ma per la sua famiglia tutto è contrario alle regole della loro religione. Così tra la ragazza di 16 anni e i genitori è scoppiata una lite tanto che la madre le ha morso con violenza il braccio sinistro. La giovane però è riuscita a scappare di casa e rivolgersi ai carabinieri, come riportano i quotidiani "Il Giorno" e "La Provincia Pavese".

La minore ora affidata ai parenti

Una volta in caserma la minorenne ha mostrato ai militari le ferite che aveva al braccio provocate dai morsi della madre. Questa la versione della figlia: i carabinieri provvederanno a tutti gli accertamenti del caso. Intanto che proseguiranno le indagini la 16enne è stata affidata ad altri parenti che vivono fuori provincia in attesa che si esprima il Tribunale per i minorenni. Ora la madre, una donna egiziana di 40 anni, è stata denunciata con l'ipotesi di reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina. Le ore successive saranno determinanti per capire nel dettaglio quanto è accaduto.

Uomo minaccia e aggredisce l'ex moglie e la figlia

Soli pochi giorni fa il Tribunale delle Misure di Prevenzione di Milano ha emesso un provvedimento di Sorveglianza speciale nei confronti di un cittadino indiano che vive in provincia di Sondrio: questo da anni è stato autore di maltrattamenti e minacce nei confronti di quella che era la sua ex moglie. Ma non solo: durante un'occasione avrebbe anche assunto un atteggiamento violento nei confronti della figlia di otto anni. La minore era stata così costretta a chiudersi in casa nell'attesa che arrivasse la madre. Ora l'uomo è stato denunciato: dovrà rispondere di violenza, minaccia e ingiuria nei confronti della donna.