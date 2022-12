Operaio sepolto da un carico mentre si trova al lavoro in una cava: muore sul colpo Un operaio di 62 anni è morto travolto da un carico di materiale pesante mentre si trovava al lavoro in una cava. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita.

Tragedia in una cava di Bedizzole, in provincia di Brescia. Qui un operaio di 62 anni è morto travolto da un carico di materiale pesante mentre si trovava al lavoro nella cava.

Stando alle prime informazioni, l'incidente è avvenuto poco prima delle 6 di oggi venerdì 9 dicembre. Da una prima ricostruzione della dinamica, l'operaio era all'interno un cassone quando un collega non si è accorto della sua presenza è ha scaricato quintali di materiale appena cavato. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Sul posto si sono precipitati anche i carabinieri che sono ora al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Da valutare anche eventuali responsabilità.

Operaio muore precipitando dal tetto

A settembre un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Milano: era al lavoro in via Losanna, vicino al supermercato Esselunga quando è precipitato perché, durante la sua attività, avrebbe sbagliato corda.

L'uomo aveva 52 anni. L'errore purtroppo gli è costato la vita: avrebbe fatto un volo di circa venti metri, finendo poi nel cortile interno dell'edificio di un domicilio privato. Subito è scattato l'allarme al 112: sul posto si sono recati i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano. Gli operatori sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Non sono che solo due casi dei tanti incidenti sul lavoro che ogni mese coinvolgo gli operai della Lombardia. I sindacali chiedono maggiore sicurezza.