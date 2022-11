Operaio precipita mentre lavora alla ristrutturazione di una villetta: trasferito in ospedale Un operaio si è fratturato una gamba precipitando mentre lavorava in una villetta in ristrutturazione a Lainate (Milano).

A cura di Ilaria Quattrone

(Fonte: i vigili del fuoco)

Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Milano. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 8.30 di oggi, lunedì 21 novembre 2022. L'uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, non verserebbe in gravi condizioni. I vigili del fuoco e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del capoluogo meneghino sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica.

In base alle prime informazioni diffuse, sembrerebbe che l'operaio stesse lavorando in una villetta che si trova a Lainate e precisamente in via Friuli al civico 36. L'area è in ristrutturazione e l'uomo si trovava a un metro di altezza. A un certo punto, si sarebbe distaccata una parte di intonaco che ha quindi provocato la caduta.

L'uomo si è fratturato una gamba

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo. Sembrerebbe essersi fratturato una gamba. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono critiche e gli operatori sanitari lo hanno trasferito in codice giallo all'Ospedale Galeazzi dove è stato preso in cura ed è ancora ricoverato.

Oltre a loro, c'erano i vigili del fuoco del comando provinciale di Milan che hanno contribuito alle operazioni di messa in sicurezza del luogo e di recupero della persona ferita. Presenti anche gli agenti della polizia locale del capoluogo meneghino. Questi ultimi hanno svolto tutti i rilievi del caso insieme al personale dell'Ats della città metropolitana: non solo per ricostruire la dinamica, ma anche per capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza sul lavoro.