Incidente sul lavoro a Milano, morto un operaio: ha fatto un volo di venti metri Ancora un incidente sul lavoro a Milano dove un operaio è precipitato nel vuoto per diversi metri mentre era aggrappato a una corda: per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Fanpage.it

Si conferma la maglia nera per la Lombardia che anche nella giornata di oggi, lunedì 12 settembre, è stata scenario, ancora una volta, di un altro terribile incidente sul lavoro. L'episodio si è verificato in via Losanna a Milano, vicino al supermercato Esselunga, dove a lavoro vi era un operaio di 52 anni.

L'uomo è caduto nel vuoto ed è finito nel cortile

Stando a quanto apprende Fanpage.it, l'uomo era sospeso in aria: sarebbe infatti precipitato proprio perché, durante la sua attività, avrebbe sbagliato corda. Un errore che gli è costato la vita: avrebbe fatto un volo di circa venti metri, finendo poi nel cortile interno dell'edificio di un domicilio privato. Al momento non è chiaro se fosse impegnato nel rifacimento di una facciata o in altre operazioni.

Gli operatori sanitari sul posto (Fonte: Fanpage.it)

Sul posto i carabinieri per svolgere i rilievi

Dopo aver lanciato l'allarme – l'incidente è avvenuto poco dopo le 10.30 – sul posto si sono recati i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano. Gli operatori sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Si sta accertando che siano state rispettate le norme di sicurezza

I carabinieri, insieme ai tecnici, stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e soprattutto accertare eventuali responsabilità: per il momento non si sa per chi l'uomo lavorasse. Bisognerà anche verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.