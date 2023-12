Omicidio Fiorenza Rancilio, il figlio fermato e ricoverato in ospedale: cosa sappiamo finora Fiorenza Rancilio è la donna di 73 anni che è stata trovata morta in casa sua a Milano: per il suo omicidio è stato fermato il figlio 35enne che attualmente è ricoverato al Policlinico piantonato dai carabinieri.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 13 dicembre, è stato trovato a Milano il corpo di Fiorenza Rancilio. La donna di 73 anni è stata uccisa e per il delitto è stato fermato il figlio che è accusato di omicidio volontario. L'uomo, un 35enne, si trova ricoverato all'ospedale Policlinico ed è piantonato dai carabinieri.

Il figlio Guido Pozzolini Gobbi Rancilio è ricoverato al Policlinico

Il cadavere della 73enne è stato trovato nella sua abitazione di via Crocefisso al civico 6: era in sala da pranzo e presentava profonde ferite alla testa. Quando è stato lanciato l'allarme, i carabinieri hanno trovato l'attico al nono piano chiuso dall'interno. Al momento del ritrovamento, c'era il figlio Guido Pozzolini Gobbi Rancilio che è stato trasferito in ospedale in stato di choc: sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, aveva assunto psicofarmaci perché soffrirebbe da diverso tempo di problemi psichiatrici.

Il ritrovamento del cadavere di Fiorenza Rancilio

A chiamare i soccorsi è stata la donna delle pulizie allertata dai dipendenti della società immobiliare che non hanno visto Rancilio in ufficio. Ha trovato tutto chiuso e ha quindi avvertito i lavoratori che sono riusciti a entrare nell'appartamento: "Hanno trovato la dottoressa morta in salotto. Il figlio era accanto a lei", ha raccontato il marito della domestica.

Fiorenza Rancilio era una immobiliarista ed era presidente della fondazione "Augusto Rancilio". Questa è intitolata al fratello che nel 1978 è stato sequestrato e ucciso dalla ‘ndrangheta a Cesano Boscone. E proprio in via Crocefisso, dove è avvenuto l'omicidio, la famiglia ha il suo quartiere generale: la 73enne viveva al nono piano mentre il figlio al sesto, anche lui collaborava con la madre nella società immobiliare.