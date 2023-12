Omicidio Fiorenza Rancilio, domani l’interrogatorio del figlio: è ancora ricoverato in ospedale Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, l’uomo di 35 anni accusato di aver ucciso la madre Fiorenza Rancilio, si trova ancora in ospedale: domani verrà interrogato.

Domani sabato 16 dicembre è il giorno dell'interrogatorio per Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, l'uomo di 35 anni accusato di aver ucciso la madre Fiorenza Rancilio nell'appartamento di famigli in centro a Milano. All'arrivo dei carabinieri il 35enne è stato trovato in casa vicino al cadavere: a dare l'allarme è stato il portinaio del palazzo. Si trova ora ricoverato in ospedale in stato confusionale. Stando ai primi accertamenti l'uomo aveva problemi psichiatrici.

Il 35enne fino ad ora non è riuscito a ricostruire quanto accaduto. Agli investigatori ha detto di aver preso molte pastiglie e che quindi si sentiva "a terra" quel giorno. In ospedale chiede il motivo del suo ricovero e perché a presidiare la porta ci sono i carabinieri. Domani però durante il primo interrogatorio potrà rispondere alle domande che gli verranno fatte: intanto la pm Ilaria Perinu ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. L'accusa è di omicidio volontario aggravato. Per il momento non si conosce né il movente né la dinamica: gli inquirenti stanno vagliando tutte le possibili ipotesi.

La vittima aveva più volte espresso le sue preoccupazioni sul figlio. Aveva detto: "Ho paura di mio figlio Guido, impazzisce e spacca tutto". Quando Fiorenza Rancilio è stata trovata morta in casa aveva una profonda ferita alla testa. Dalle prime verifiche, la vittima sarebbe stata colpita con un oggetto pesante: l'arma, al momento, non è stata ancora trovata.