Fiorenza Rancilio trovata morta in casa a Milano: aveva il cranio spaccato Una donna di 73 anni è stata trovata a terra morta e con diverse lesioni al cranio: sono state avviate le indagini dei carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna di 73 anni è stata trovata a terra morta e con diverse lesioni al cranio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia Milano Duomo: i fatti sono accaduti in un appartamento in via Crocefisso. Sono subito scattate le indagini. Non si esclude nessuna pista investigativa. Sul posto è presente personale della Sezione Rilievi del Comando Provinciale di Milano.

Stando alle prime informazioni, quando gli investigatori sono arrivati sul posto hanno trovato il figlio della donna che ora lo stanno sentendo i carabinieri. A chiamare i militari è stato il portinaio del palazzo. La vittima è Fiorenza Rancilio.

Chi era la vittima Fiorenza Rancilio

La vittima aveva 73 anni e in città è nota per essere la presidente della fondazione "Augusto Rancilio": Augusto era il fratello rapito a Cesano Boscone, alle porte di Milano, la mattina del 2 ottobre 1978 quando aveva 26 anni. Del ragazzo non si è mai più saputo nulla. Da qui l'ipotesi più certa solleva negli anni è che sarebbe stato ucciso dai suoi carcerieri durante un tentativo di fuga. Il padre quando ha saputo del sequestro del figlio aveva fin da subito dichiarato di non avere soldi perché in difficoltà economiche. Il padre era Gervaso Rancilio, un noto imprenditore italo-francese che lavorava nel mercato del caffè.