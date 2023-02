Oggi Polina avrebbe compiuto 37 anni, la madre: “Sto facendo di tutto per scoprire la verità” Polina Kochelenko, la criminologa di 35 anni trovata morta il 18 aprile di due anni fa, oggi avrebbe compiuto 37 anni. La madre: “Sto facendo di tutto per scoprire la verità, non mi fermerò. Lo prometto”.

A cura di Giorgia Venturini

Polina Kochelenko

Avrebbe compiuto 37 anni Polina Kochelenko, la criminologa di 35 anni trovata morta il 18 aprile di due anni fa. Era nata il 18 febbraio, la sua vita però si è spezzata ad aprile di due anni fa: il suo corpo è stato rinvenuto in un piccolo canale nei campi vicino a casa. La vittima infatti si era allontanata da casa per la solita passeggiata con i suoi cani nei campi dietro casa. Era al telefono con un amico quando avrebbe detto che doveva chiudere la telefonata perché uno dei cani si era allontanato. Poi il silenzio.

Dopo pochi mesi gli inquirenti avevano chiuso il caso convinti che Polina fosse morta in una roggia nel tentativo di salvare uno dei suoi cani caduti in acqua. Ma la madre di Polina, supportata legalmente dall'avvocata Tiziana Barrella, non aveva mai creduto a uno sfortunato incidente: fin da subito aveva chiesto di indagare per omicidio. La sua richiesta è stata accolta solo due anni dopo: notizia di questi giorni è che le indagini sono state prolungate di altri mesi. Si cerca il presunto assassino, si cerca un movente.

La dedica della madre nel giorno del compleanno della figlia

Oggi è il giorno in cui si ricorda Polina, oggi sarebbe stato il giorno del suo compleanno. La madre della criminologa, la signora Alla, a Fanpage.it ha rilasciato la sua dedica personale alla figlia in quello che doveva essere un giorno di festa per il suo compleanno: "Amore mio, luce dei miei occhi. La gioia più grande della mia vita. Nessuno potrà mai separarci, sei dentro di me. Nel mio cuore. Buon compleanno tesoro da tutti noi, ti vogliamo tanto tanto bene. Ti salutano anche i quattro cagnolini". Poi Alla tiene a precisare: "Sto facendo di tutto per scoprire la verità, non mi fermerò. Lo prometto. Tanti baci e abbracci dalla tua mamma".

Leggi anche Bimba morta di stenti, chiesto il processo immediato per la madre Alessia Pifferi

Chi era Polina

A descrivere a Fanpage.it chi era Polina è l'avvocata Barrella: "Era una donna piena di risorse, laureata in legge con successo, aveva conseguito un master in criminologia con una tesi sulle tecniche di decodifica della menzogna, oltre ad essere un addestratrice cinofila piuttosto nota nel settore. La famiglia ha sempre messo in luce che il suo desiderio era quello di addestrare cani molecolari e unire quindi le sue due più grandi passioni. Se non fosse morta prematuramente, certamente avrebbe realizzato il suo sogno. Polina è entrata nel cuore di tutti noi, lavoriamo duramente per restituire alla famiglia la verità".

Le indagini per omicidio

Polina della sua vita privata raccontava poco. Era riservata sia con la madre che con i vicini di casa. Tanto che sono gli stessi vicini di casa a riportare agli inquirenti di essere rimasti sorpresi nel vedere una macchina parcheggiata all'interno del cancello. Apparterebbe a un uomo che, poco prima del ritrovamento del cadavere di Polina, aveva trascorso del tempo con lei.

Chi sia, non si sa. Se quel l'uomo ha avuto a che fare la morte della criminologa lo potranno dire solo le indagini. Al momento è solo certo che il proprietario dell'auto, che risulta ancora sconosciuto, non si è mai fatto avanti con gli investigatori per chiarire la sua posizione.

La madre di Polina, sempre a Fanpage,it aveva tenuto a precisare: "Ho pensato che mia figlia potesse avere avuto una lite con una persona. E che sia stata spinta nel piccolo canale. L'autopsia ha confermato la morte per annegamento ma non ha mai spiegato la causa primaria". Cosa sia successo a Polina è quindi ancora tutto da capire.