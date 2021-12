Nuove misure Covid: quasi un lombardo su due potrebbe saltare la quarantena Sono circa 4,8 milioni i cittadini lombardi che potrebbero non dover fare più la quarantena in caso di contatto con un positivo. Si tratterebbe quindi di quasi un lombardo su due.

A cura di Ilaria Quattrone

Potrebbero essere 4,8 milioni i lombardi che non potrebbero più essere sottoposti alla quarantena qualora dovessero entrare in contatto con un positivo al Covid. Secondo le ultime misure varate dal Governo, coloro che hanno eseguito la terza dose o hanno effettuato la seconda da meno di quattro mesi per dieci giorni dovranno obbligatoriamente indossare le mascherine Ffp2 e – nel caso in cui presentassero sintomi – fare un test rapido o molecolare dopo cinque giorni dall'ultimo contatto.

In Lombardia 3,47 milioni hanno ricevuto la dose booster

In Lombardia, secondo gli ultimi dati, sono 3,47 milioni le persone che hanno ricevuto una dose booster. Coloro ai quali è stata somministrata la seconda dose invece sono 1,36. Per chi invece aspetta di ricevere la terza dose, è prevista una quarantena di cinque giorni. La revisione delle disposizioni sulle quarantena, è arrivata a seguito dell'aumento dei contagi e dopo che negli ultimi giorni diversi settori hanno dovuto limitare l'erogazione dei servizi a causa dell'elevato numero di quarantene dovute sia alle positività dei dipendenti che all'isolamento di altri perché riconosciuti come contatti stretti. Trenord, per esempio, ha dovuto cancellare cento corse previste nei prossimi giorni. E in alcuni Comuni, per esempio Legnano, è saltata la raccolta differenziata.

Il caos tamponi in Lombardia

L'aumento dei casi ha portato a un incremento di tamponi: ieri in Lombardia ne sono stati eseguiti 209mila. La richiesta comporta lunghe code fuori le farmacie, i laboratori e i drive through. Per alleggerire la pressione, Regione ha istituito una task force. Le linee guide, fissate da quest'ultima, ha previsto l'apertura di due centri tamponi (uno a Gallarate e uno a Milano Fiera City) e il potenziamento del centro di Trenno con otto linee in più.