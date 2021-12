Contagi e quarantene tra il personale Trenord: soppresse cento corse Visto l’aumento di contagi e quarantena tra gli equipaggi di Trenord, ha costretto l’azienda a cancellare cento corse nei prossimi giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

L'aumento dei contagi in Lombardia sta mettendo a dura prova tutti i servizi destinati ai cittadini: solo alcuni giorni fa, l'attività di raccolta differenziata del comune di Legnano, alle porte di Milano, ha dovuto fare i conti con la positività e l'isolamento dei suoi operatori. E adesso anche Trenord, l'azienda che si occupa del trasporto ferroviario regionale, è costretta a fare i conti con i contagi negli equipaggi.

Un centinaio di assenze tra i capitreno e i macchinisti

In questi giorni, infatti, sono centinaia le assenze per positività al Covid o per le quarantene tra i capitreno e i macchinisti. Questi si aggiungono alle assenze per malattia o permessi. Una situazione che ha messo in crisi il sistema, costringendo alla cancellazione di circa cento corse nei prossimi giorni. In totale, per coprire le 1.800 corse previste nelle festività, servirebbero 1.300 persone: di queste, circa il 12 per cento è assente. La situazione, assicurano dall'azienda, è in progressione e per questo motivo Trenord consiglia sempre di consultare l'App o il sito dove vengono anticipate le modifiche al servizio.

L'incremento dei contagi da Covid-19 in Lombardia

In Lombardia con l'incremento dei contagi da Covid-19 (ieri è stata superata la soglia dei 28mila positivi), è il caos: in questi giorni si è assistito a code e file fuori dalle farmacie o dai laboratori per eseguire tamponi molecolari o rapidi. A questo si aggiunge l'importante numero di persone in isolamento. A Milano, per esempio, dove gli attualmente positiva sono tra i 23mila e i 24mila, sono oltre 70mila le persone in quarantena.