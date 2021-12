Contagi tra gli operatori a Legnano, sospesa la raccolta di rifiuti La raccolta differenziata a Legnano (Milano) è stata sospesa a causa di alcune positività tra gli operatori. La raccolta riprenderà domani.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

L'aumento dei contagi da Covid-19 in Lombardia sta portando a un incremento di disagi per la popolazione. In queste ultime ore, abbiamo assistito a molti voli cancellati in tutto il mondo perché interi equipaggi sono risultati positivi al virus. Anche nelle città si stanno registrando alcuni disagi legati a vari servizi cittadini: nella giornata di oggi, lunedì 27 dicembre, a Legnano, comune alle porte di Milano, a causa di alcune assenze dovute al Covid-19 tra gli operatori, non è stata effettuata la raccolta differenziata.

La raccolta differenziata sarà completata domani

"Aemme Linea Ambiente – scrive su Facebook l'Amministrazione comunale – ha comunicato che, per assenze dovute al Covid, nella zona rossa dell'Oltrestazione e nelle zone viola e grigia dell'Oltresempione, la raccolta dei rifiuti sarà terminata domani". Il territorio legnanese è diviso in sei zone di raccolta: rossa, viola, grigia, gialla, verde e blu. Nell'area rossa nella giornata di oggi, lunedì 27 dicembre, era prevista la raccolta dei rifiuti indifferenziato e umido. Gli operatori però, colpiti dal Covid-19, non hanno potuto – per ovvie ragioni – lavorare.

Gli altri disagi legati all'aumento dei contagi da Covid-19

Nel weekend di Natale sono stati migliaia i voli cancellati a causa di alcuni casi di positività o quarantena tra i piloti e gli equipaggi. In totale sarebbero stati oltre seimila i voli cancellati nel weekend di quasi tutte le compagnie del mondo: "Il picco nazionale di casi di Omicron questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi di volo e sulle persone", ha scritto la United Arilines.