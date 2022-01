Atm taglia le corse del 7 per cento: sono 650 i dipendenti positivi al Covid o in quarantena Da lunedì 10 gennaio, a causa dell’aumento dei contagi e delle quarantene tra i dipendenti Atm, il taglio delle corse dei mezzi pubblici a Milano non dovrebbe superare il 7 per cento: a comunicarlo è la stessa azienda con una nota stampa.

A cura di Ilaria Quattrone

L'aumento dei contagi da Covid-19 interessa anche Atm, l'azienda dei trasporti milanesi: in totale sono 650 i dipendenti assenti perché positivi al virus o in quarantena. E per questo motivo, come spiegato in una nota stampa, l'azienda ha deciso di rimodulare il servizio a Milano con un taglio delle corse che, da lunedì 10 gennaio, non dovrebbe superare il 7 per cento: "Grazie all'incessante lavoro di rimodulazione continua del servizio e grazie alla disponibilità del personale a cambiare e a "coprire" i turni di colleghe e colleghi".

Confermate le navette per gli studenti

Da lunedì, con la fine del periodo festivo, tornerà infatti l'orario invernale potenziato: l'azienda assicura però che le possibili soppressioni delle corse saranno distribuite durante l'intera giornata "in modo da limitare al minimo il disagio ai clienti". In ogni caso, considerata la ripresa dell'attività scolastica dopo la pausa natalizia, saranno confermate le navette per gli studenti. Saranno infatti utilizzati i bus turistici per raggiungere gli istituti scolastici che hanno una affluenza più ampia.

Costante aggiornamento delle corse sui canali social, sul sito e sull'App

Atm ricorda, in ogni caso, di consultare sempre il sito, l'App e i canali social dove darà tutti gli aggiornamenti necessari in caso di cancellazione di corse o altri cambiamenti. L'azienda poi ricorda a tutti i passeggeri di indossare la mascherina Ffp2, che come previsto dalle norme è obbligatoria per viaggiare sui mezzi, e di essere muniti del Super Green Pass, certificazione che viene rilasciata a chi è vaccinato o ha superato la malattia.