Trenord, annunciato sciopero dei treni martedì 14 dicembre: quali saranno orari e corse garantite

A cura di Ilaria Quattrone

Martedì 14 dicembre sarà previsto uno sciopero dei treni in Lombardia: la mobilitazione interesserà il personale che svolge servizio a bordo dei convogli di Trenord. A indire la protesta sono state le rappresentanze sindacali unitarie dell'azienda del trasporto pubblico regionale. L'agitazione durerà quasi ventiquattro ore. Partirà infatti alle 3 di martedì 14 dicembre e si concluderà alle 2 del 15 dicembre.

Le corse e le fasce garantite

A rischio saranno sia i treni regionali che quelli suburbani che i collegamenti con l'Aeroporto di Malpensa. Questi potranno quindi subire sia limitazioni che ritardi e ancora cancellazioni. Esclusa dalla mobilitazione, la lunga percorrenza. Sul sito di Trenord, come si legge in un comunicato stampa, sarà possibile consultare le corse garantite. Le fasce di garanzia saranno tra le 6 e le 9 del mattino e tra le 18 e le 21. Per i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa saranno previsti anche autobus sostitutivi, ma senza fermate intermedie, tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Lo sciopero che potrebbe interessare Atm

Giovedì 16 dicembre invece la Cgil e la Uil hanno indetto uno sciopero generale a livello nazionale che riguarderà sia i settori pubblici che privati. Lo sciopero potrebbe coinvolgere anche le linee Atm. In particolare quelle dalle ore 8.45 alle ore 15 e dalle ore 18 e fino al termine del servizio. Stando a quanto si legge dal sito di Atm, le corse delle linee Agi potrebbero subire ritardi o essere cancellate. In particolare quelle delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e quelle Smart Bus in partenza tra le 8.30 e le 14.59 e tra le 18 e la fine del servizio. A Como invece l'agitazione potrebbe riguardare la funicolare Como-Brunate e in particolare per gli orari che vanno dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 al termine del servizio.