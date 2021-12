Sciopero dei trasporti oggi a Milano e in Lombardia: gli orari Atm e Trenord per treni, metro e bus Oggi, venerdì 3 dicembre, è previsto a Milano uno sciopero dei trasporti che riguarderà sia metro, bus e tram che i treni di Trenord: ecco le fasce garantite.

A cura di Ilaria Quattrone

Sciopero dei trasporti a Milano e in Lombardia: per la giornata di oggi, venerdì 3 dicembre, è stata proclamata un'agitazione dai sindacati Ugl Autoferro e Ugl Ferrovieri. Nel capoluogo meneghino la contestazione durerà quattro ore e cioè dalle 18 alle 22 di sera. In tutta la Lombardia invece dalle 9.01 alle 17 saranno a rischio i treni regionali Trenord, quelli suburbani, i treni a lunga percorrenza e il Malpensa express diretto all'aeroporto.

Sciopero Atm, gli orari di metro, tram e bus

Lo sciopero è stato proclamato per protestare contro l'obbligo della certificazione verde a lavoro. A Milano interesserà sia gli autobus che i tram che la metropolitana. Come spiegato dall'azienda Atm, che gestisce i trasporti a Milano, l'agitazione non riguarderà le fasce di garanzia del mattino né quella del primo pomeriggio. Anche le corse degli autobus gestiti dalla società Autoguidovie, che gestisce i collegamenti tra il capoluogo meneghino l'hinterland e le altre province, sono interessate. Anche in questo caso lo sciopero riguarderà la fascia tra le 18 e le 22. Lo sciopero riguarderà le linee: 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431 e 433.

Le fasce garantite da Trenord

Per quanto riguarda il servizio Trenord, lo sciopero riguarderà le linee dalle 9.01 alle 17. Non sono interessate dall'agitazione le fasce di garanzie e sono garantiti tutti i treni in partenza entro le 9.01 e che arrivano a destinazione entro le 10. In caso di cancellazione dei treni per i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa, ci saranno degli autobus sostitutivi. Sono previsti collegamenti diretti tra Milano Cadorna e l'aeroporto di Milano Malpensa e bus tra Stabio e l'aeroporto di Malpensa.