Sciopero Trenord oggi 14 dicembre, gli orari garantiti dei treni a Milano e in Lombardia È stato indetto oggi uno sciopero del trasporto ferroviario regionale: disagi dalle nove di mattina fino alle 18 e dalle 21 fino alla fine del servizio. Previsti bus sostitutivi per l’aeroporto di Malpensa.

A cura di Simona Buscaglia

In Lombardia treni fermi oggi, martedì 14 dicembre, per lo sciopero del personale di bordo. I disagi per i pendolari e i passeggeri riguarderanno le tratte regionali di Trenord, oltre a quelle suburbane e aeroportuali, escluse invece quelle a lunga percorrenza. Si potrebbero quindi registrare delle variazioni o delle cancellazioni per alcuni viaggi sul territorio lombardo. Sono comunque previste delle fasce orarie di garanzia, oltre a dei servizi sostitutivi. Lo sciopero durerà fino alle due di notte di mercoledì 15 dicembre. Quello di oggi non sarà l'unico sciopero da qui a Natale: per giovedì 16 dicembre infatti è stato indetto quello generale contro la manovra economica del Governo Draghi, con possibili disagi per i mezzi Atm (metropolitane, bus e tram).

Sciopero Trenord 14 dicembre, gli orari dei treni garantiti

Le fasce orarie di garanzia per lo sciopero Trenord di oggi sono in vigore dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Come comunicato sul sito ufficiale di Trenord, viaggeranno in questi orari solo quei convogli con l'arrivo previsto entro le 9 di mattina ed entro le 21 per quel che riguarda la fascia serale.

I bus sostitutivi per l'aeroporto di Malpensa

Sono stati previsti dei collegamenti sostitutivi per quanto riguarda i servizi aeroportuali e Malpensa Express. Ci dovessero essere delle cancellazione dei treni, verranno infatti istituiti dei bus che copriranno la tratta Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie, con partenza da Milano Cadorna in via Paleocapa 1, e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, anche qui senza stop intermedi.