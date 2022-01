Aumentano i contagi a scuola in Lombardia, oltre 67mila studenti in quarantena Aumentano i contagi a scuola in quasi tutte le fasce d’età in Lombardia: unica eccezione la fascia 14-18 anni. In totale sono oltre 67mila gli studenti in quarantena.

A cura di Francesco Loiacono

In Lombardia aumentano i contagi a scuola in quasi tutte le fasce d'età. A evidenziarlo il report settimanale sulla diffusione del Sars-CoV-2 redatto e pubblicato ogni settimana dalla direzione generale Welfare. L'unico dato in controtendenza della settimana 10-16 gennaio riguarda la fascia d'età tra i 14 e i 18 anni, dove rispetto alla scorsa settimana (3-9 gennaio) i contagi sono stati di meno: 16.379 contro 20.692. Per il resto però gli studenti contagiati dal Coronavirus sono aumentati: 3.882 nella fascia d'età 0-2 anni, 6.824 tra i 3 e i 5 anni (l'aumento più consistente, quasi dell'80 per cento), 17.675 tra i 6 e i 10 anni e 9.894 tra gli 11 e i 13 anni (l'aumento più lieve).

I contagi tra gli studenti

Aumentano gli studenti e le classi in quarantena

Il rientro in classe dopo il periodo di chiusura scolastica per le vacanze natalizie e l'impennata di contagi delle ultime settimane per via della variante Omicron hanno determinato, alla ripresa delle attività scolastiche un incremento generale delle classi in quarantena in tutti i cicli scolastici. Al 16 gennaio le classi in quarantena e quindi in dad in tutta la Lombardia risultavano 5.415, gli studenti in quarantena perché contatti di caso erano 67.433 e gli operatori scolastici in quarantena per lo stesso motivo 3.320.

La circolazione del virus: 125 positivi al test salivare molecolare su oltre 50mila

Il report settimanale della direzione generale Welfare dà infine conto del monitoraggio sulla circolazione del virus nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, monitoraggio effettuato mediante il campionamento degli alunni con test salivare molecolare. Oltre 100mila quelli invitati a sottoporsi al test, al quale hanno aderito dall'inizio dell'anno scolastico 52.099 studenti. I positivi sono risultati al momento 125.