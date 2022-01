Aumentano i contagi nelle scuole della Lombardia: oltre 18mila studenti delle superiori positivi Sono aumentati i contagi tra gli studenti in Lombardia. Secondo l’ultimo report elaborato dall’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, tra il 27 e il 2 gennaio, i casi tra gli studenti 14-18 anni erano superiori ai 18mila casi.

A cura di Ilaria Quattrone

Aumentano i contagi da Covid-19 nelle scuole lombarde. Secondo l'ultimo monitoraggio, elaborato dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia e che fa riferimento alla settimana dal 27 dicembre al 2 gennaio, il trend dei contagi era in incremento in tutte le fasce d'età nonostante la pausa natalizia e la conseguente chiusura delle scuole. In quella settimana le classi in quarantena sono salite a quota 98, ma con ogni probabilità il numero attuale è già superiore.

I contagi tra gli studenti

Rispetto alla settimana del 20-26 dicembre, in quella successiva i contagi più alti si sono registrati nella fascia di età 14-18 anni: questa è passata da 5.861 a 18.462. Subito dopo, ci sono i bimbi dai sei ai dieci anni che sono passati da 5.868 a 11.800. Cresciuti anche i contagi tra gli undici e i tredici anni: prima erano 2.750, nella settimana successiva 8.104. Balzo in avanti anche per i piccoli da zero a due anni dove si è passati da 769 a 2.213 casi. Infine, i bimbi dai tre ai 5 anni che sono passati da 1.226 a 2.739.

Le classi in quarantena in Lombardia

Per quanto riguarda le classi in quarantena, al 2 gennaio nel territorio controllato dall'Ats Milano – che si occupa della provincia di Milano e Lodi – se ne contavano 43. In isolamento ci sono 235 alunni e 25 operatori scolastici. In particolare nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido si contano 31 classi, 210 alunni e 22 operatori. Nelle scuole primaria una classe e due operatori, nelle scuole medie quattro classi e 12 alunni e nelle scuole superiori 7 classi, 13 alunni e un operatore scolastico. Per quanto riguarda il territorio di Ats Insubria in totale ci sono 8 classi, 62 alunni e 2 operatori in quarantena. Ats Montagna conta 2 classi, 15 alunni e un operatore in quarantena. Ats Brianza invece 27 classi, 243 alunni e 19 operatori. Ats Bergamo 9 classi, 68 alunni e 4 operatori. Ats Valpadana invece 8 classi, 96 alunni e 8 operatori. A Pavia invece è in isolamento una classe, quattro alunni e 15 operatori.