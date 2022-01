Aumentano i contagi nelle scuole della Lombardia: oltre 115mila studenti in isolamento In Lombardia sono in aumento i contagi tra gli studenti e anche le quarantene: nella settimana che va dal 17 al 23 gennaio sono oltre 115mila gli studenti in isolamento.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono oltre 115mila gli studenti che in Lombardia si trovano in isolamento. Secondo il report inviato ed elaborato dalla Direzione Welfare di Regione, che fa riferimento alla settimana che va dal 17 al 23 gennaio in totale ci sarebbero 9.441 classi in quarantena, 115.262 studenti e 6.225 operatori scolastici. I contagi più alti invece si registrano nella fascia d'età tra i sei e i dieci anni: "Il trend dei contagi risulta in aumento in quasi tutte le fasce di età considerate, in particolare nella fascia d’età 0-2, 3-5 e 6-10 anni. Per le restati altre due fasce si nota, invece, un decremento. Si evidenzia – scrivono da Regione – lieve decremento nella fascia d’età 11-13, rispetto alla settimana precedente".

I casi registrati nella settimana dal 17 al 23 gennaio

Nella settimana dai zero ai due anni si è passati da 3.914 casi nella settimana che va dal 10 al 16 gennaio a 5.376 casi. Per quanto riguarda la fascia dai 3 ai 5 anni, il dato è raddoppiato: si è passati da 6.911 a 12.052 contagi. I ragazzini da 6 ai 10 anni sono invece passati 17.779 a 22.226 casi. Crescono con una minore velocità, rispetto alla settimana precedente, i contagi tra gli undici e i tredici anni: si è passati infatti da 9.952 contagi a 9.737 casi. Infine in calo i casi tra i 14 e i 18 anni dove i casi sono passati da 16.524 casi a 12.688.

Gli studenti in quarantena in Lombardia

Per quanto riguarda gli studenti in quarantena, il dato più alto lo registra l'Ats Brianza che comprende i territori di Lecco e Monza: qui sono 23.889 gli studenti in quarantena con 1.783 classi in isolamento e 1.460 operatori scolastici. Segue poi Ats Insubria (territorio di Como e Varese) con 20.354 studenti in quarantena, 1.782 classi e 1.261 operatori scolastici. Subito dopo c'è Ats Milano (Lodi e Milano) con 18.414 alunni in isolamento, 1.736 classi in quarantena e 1.484 operatori scolastici. Ancora Ats Bergamo con 18.042 studenti in quarantena, 1.490 classi e 778 operatori scolastici. Ats Brescia invece vede 14.916 studenti in quarantena, 1.358 classi e 749 operatori scolastici. Ats Valpadana (territorio di Cremona e Mantova) ha 12.348 studenti in quarantena, 821 classi e 316 operatori scolastici. Infine Ats Montagna (Sondrio, Como e Brescia) con 5.942 studenti, 389 classi e 133 operatori in quarantena e Ats Pavia con 1.357 studenti, 82 classi e 44 operatori scolastici.