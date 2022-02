Calano i contagi nelle scuole lombarde: in una settimana oltre 33mila studenti sono tornati in classe In Lombardia calano i contagi tra gli studenti: i numeri sono in linea con il trend regionale che riguarda tutta la Regione. Da una settimana all’altra sono oltre 33mila gli studenti che sono rientrati in classe.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono in calo i contagi nelle scuole della Lombardia: a evidenziarlo è il report pubblicato dalla Direzione Generale Welfare. Il calo maggiore si registra nella fascia d'età che va dai 6 ai 10 anni: si è infatti passati dai 9.094 che si sono registrati dal 31 al 6 febbraio ai 4.802 registrati nella settimana che va dal 7 al 13 febbraio. Il calo maggiore è stato registrato soprattutto per quanto riguarda le persone in isolamento: al 6 febbraio erano 43.004 gli alunni isolati mentre al 13 febbraio sono arrivati a 9.341.

Gli studenti positivi in Lombardia

Nella fascia che va dai 0 ai 2 anni si è passati da 2.434 a 1.634 mentre dai 3 ai 5 anni siamo passati da 4.596 a 2.714. Calano i casi anche nella fascia tra gli 11 ai 13 anni dove si è passati da 4.178 casi a 2.425. Infine nella fascia che va dai 14 ai 18 anni dove si è passati da 4.757 casi a 2.671. Nel report vengono elencati gli isolamenti registrati nelle singole Aziende di tutela della Salute.

I dati Ats per Ats

In Ats Milano (che comprende la città di Milano e quella di Lodi) al 13 febbraio sono 341 le classi in isolamento con 2.715 alunni e 16 operatori scolastici. In Ats Insubria (Como e Varese) sono 111 le classi in quarantena con 1.879 alunni e tre operatori scolastici. In Ats Montagna (Sondrio, Como e Brescia) sono 10 le classi in isolamento con 171 alunni, non c'è alcun operatore scolastico in isolamento. Per quanto riguarda invece Ats Brianza (Lecco e Monza) si parla di 58 classi e 904 studenti. In Ats Bergamo sono ancora 166 le classi in isolamento con 1.176 studenti e 6 operatori scolastici. In Ats Brescia invece sono 65 classi in isolamento con 1.019 studenti e 3 operatori. In Ats Valpadana sono 64 classi con 946 studenti in quarantena. Infine c'è Ats Pavia con 39 classi in quarantena, 531 studenti e dieci operatori.