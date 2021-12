Aumentano i contagi nelle scuole della Lombardia: oltre 12mila studenti in quarantena Continuano ad aumentare i contagi Covid nelle scuole della Lombardia: al 19 dicembre sono oltre 12mila gli studenti in isolamento domiciliare.

A cura di Ilaria Quattrone

Continuano ad aumentare i casi Covid nelle scuole lombarde. Secondo l'ultimo report pubblicato dalla Direzione Generale Welfare, continua il trend positivo di crescita dei contagi in tutte le classi d'età. L'incremento maggiore si registra nella fascia d'età tra i sei ai dieci anni. Nella settimana che va dal 6 al 12 dicembre si sono avuti 2.532 casi rispetto ai 2.126 della settimana precedente.

I casi degli studenti lombardi

Nello stesso periodo tra i bimbi dagli zero a due anni si sono registrati 296 casi (+25 rispetto la settimana precedente) con 130 classi in quarantena. Per quanto riguarda dai tre ai cinque anni si registrano 561 casi (+96) con 220 classi in quarantena mentre dagli undici ai tredici anni si sono avuti 950 casi (+149) con 323 classi in quarantena. Infine dai 14 ai 18 anni, si sono registrati 807 casi (+90) con 171 classi in quarantena.

Le classi e gli studenti in quarantena

Al 19 dicembre in totale gli studenti in quarantena – perché contatti stretti di soggetti positivi – sono 12.508, gli operatori scolastici in isolamento invece sono 660. Il territorio gestito dall'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano (comprende anche la provincia di Lodi) conta 288 classi in isolamento, 1.971 alunni e 159 operatori scolastici. Segue poi Ats Insubria (provincia di Como e Varese) con 244 classi in quarantena, 2.512 alunni e 201 operatori scolastici. L'Ats Brianza (provincia di Lecco e Monza) ha 160 classi in isolamento con 2.571 alunni e 99 operatori scolastici. Segue Ats Brescia con 105 classi, 1.638 alunni e 80 operatori in quarantena. I numeri minori li registrano: Ats Bergamo (84 classi, 1.818 alunni e 52 operatori in isolamento), Ats Valpadana (provincia di Cremona e Mantova) con 57 classi in isolamento, 1.054 alunni e 26 operatori scolastici e infine Ats Pavia con 34 classi, 690 studenti e 15 operatori in quarantena e Ats Montagna (Sondrio, Como, Brescia) con 16 classi in quarantena, 254 alunni e 28 operatori scolastici.