Covid: in Lombardia sono quasi triplicati gli alunni in isolamento, oltre 15mila studenti in quarantena Sono 902 le classi in quarantena nelle scuole lombarde, con 15.305 alunni e 1.150 operatori in isolamento. Sono dati quasi triplicati rispetto all’ultimo monitoraggio del 7 novembre. A Milano si passa da duemila a quasi diecimila studenti isolati.

A cura di Simona Buscaglia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 902 le classi in quarantena nelle scuole della Lombardia al 21 novembre, con 15.305 alunni e 1.150 operatori posti in isolamento in quanto venuti a contatto con un positivo. Sono dati quasi triplicati rispetto all'ultimo monitoraggio che fa riferimento al 7 novembre quando le classi in quarantena erano 370, pari a 6.681 alunni, oltre a 177 operatori scolastici. A delineare il quadro dei contagi nelle scuole è il report diffuso dalla direzione generale welfare di Regione Lombardia. La nona e la decima settimana di rilevazione, ovvero quelle dall'8 al 21 novembre, mostrano un andamento dei contagi "in crescita importante su tutte la fasce d’età", che risulta più modesta nella fascia d’età 14-18 anni, che è soggetta infatti alla vaccinazione anti Covid-19.

Le quarantene nelle diverse province lombarde

La crescita delle quarantene si fa sentire soprattutto per l’Ats (Agenzia di tutela della salute) di Milano, che comprende anche il territorio di Lodi, dove gli alunni in quarantena sono quasi 10mila (9886), per un totale di 539 classi e 813 operatori scolastici. Nell’ultima rilevazione ferma al 7 novembre invece gli studenti erano poco più di duemila per un totale di 114 classi e 59 operatori scolastici coinvolti. L’Ats della Brianza invece segnala 1585 alunni in quarantena contro i 1492 dello scorso monitoraggio. L’Ats Insubria registra invece 913 alunni in quarantena per effetto dei contagi, a Bergamo sono invece 955, per un totale di 68 classi, e a Brescia 757 per un totale di 43 classi. L’Ats Valpadana ha rilevato 820 alunni in quarantena, 47 classi e 13 operatori scolastici. A Pavia sono 269 gli studenti in isolamento per un totale di 12 classi. L’Ats Montagna in questo monitoraggio rileva 120 alunni in quarantena con 6 classi coinvolte.