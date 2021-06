Bomba d'acqua a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Qui nel pomeriggio di oggi martedì 8 giugno una pioggia battente è caduta sulla città provocando molti danni. Primo tra tutti si è allagato il sottopasso del ponte della stazione mentre stava passando un pullman di linea. L'autista per fortuna ha fatto in tempo a far scendere tutti i passeggeri che sono stati soccorsi dal vigili del fuoco arrivati con un gommone: le persone sono state fatte salire dunque "a bordo" e riportate al riparo. Nel dettaglio, la trappola d'acqua è in via Tasso e le persone salvate sono cinque, tutt passeggeri fatti evacuare grazie all'aiuto del gommone. Tra di loro non risultano feriti. Tanto però lo spavento. Resta da capire ora se c'erano adeguate segnaletiche che annunciassero il pericolo all'autista del mezzo pubblico.

Ieri nubifragio e grandine a Milano

Ieri le strada e gli scantinati allagati sono toccati a Milano, colpita dal primo forte temporale estivo attorno all'ora di pranzo. Verso le 14 è caduta anche la grandine in alcune zone della città costringendo gli esperti ad annunciare un'allerta meteo gialla per forti temporali verso la serata. Stando a quanto comunicato a Fanpage.it dalla sala operativa dei vigili del fuoco ci sono state decine di interventi dei pompieri in particolar modo per fronteggiare l'allagamento di strade e scantinati: fortunatamente però non c'è stato nessun ferito.

Prosegue il maltempo in Lombardia

Anche nella giornata di domani, mercoledì 9 giugno, proseguirà l'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia. In particolare possibili rovesci sono previsti su Alpi e Prealpi, nel pomeriggio, e qualche isolato temporale anche in pianura. Le temperature però saranno in lieve aumento: le minime si aggireranno attorno ai 17 gradi centigradi e le massime attorno ai trenta gradi centigradi. A Milano non sono previste piogge, ma ancora cielo nuvoloso. In particolare le temperature minime saranno intorno ai 18 gradi centigradi e le massime intorno ai 29 gradi centigradi.