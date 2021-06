Prosegue ancora l'ondata di maltempo che sta interessando la Lombardia. Anche nella giornata di domani, mercoledì 9 giugno, si continueranno a registrare nuvole e possibili precipitazioni. In particolare possibili rovesci sono previsti su Alpi e Prealpi, nel pomeriggio, e qualche isolato temporale anche in pianura. Le temperature però saranno in lieve aumento: le minime si aggireranno attorno ai 17 gradi centigradi e le massime attorno ai trenta gradi centigradi. A Milano non sono previste piogge, ma ancora cielo nuvoloso. In particolare le temperature minime saranno intorno ai 18 gradi centigradi e le massime intorno ai 29 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 10 giugno

Il tempo migliorerà nella giornata di giovedì 10 giugno: il cielo sarà infatti sereno o poco nuvoloso. Possibili annuvolamenti sono previsti – stando al bollettino di Arpa Lombardia – sulle Alpi, Prealpi e sull'Appennino. Rovesci sparsi e temporali sono previsti sempre su Alpi e Prealpi. Le temperature invece saranno stazionarie o in lieve aumento. Nel capoluogo meneghino non sono previste piogge e le temperature minime saranno in leggero rialzo (19 gradi centigradi) mentre le massime stazionarie (29 gradi centigradi).

Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 11 e sabato 12 giugno

Per venerdì 11 e sabato 12 giugno è previsto di nuovo maltempo. A causa di un nuovo nucleo di aria fresca e instabile dal Nord Europa sono possibili precipitazioni e temperature in calo. Sabato in particolare è prevista pioggia soprattutto sui rilievi. A Milano non è prevista pioggia e le temperature saranno in leggero calo o stazionarie: per venerdì le minime saranno intorno ai 20 gradi e le massime intorno ai 28 gradi mentre per sabato, le minime saranno intorno ai 18 gradi e le massime intorno ai 30 gradi centigradi.