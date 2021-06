Resiste a Milano e su tutta la Lombardia cielo sereno e poco nuvoloso. Anche per la giornata di domani 23 giugno a dominare sarà il sole e il caldo: qualche nuvola e possibili rovesci temporaleschi saranno possibili solo nel tardo pomeriggio o in serata su Alpi e Prealpi. Il meteo di domani sarà la fotocopia di quello di oggi quando su Milano splenderà il sole, senza possibilità di precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie: in particolare le minime si attesteranno attorno ai venti gradi centigradi mentre le massime attorno ai 30 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 23 giugno

Stando a quanto hanno annunciato gli esperti di Arpa Lombardia domani mercoledì 23 giugno su tutta la regione si prevede cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti nel pomeriggio sulle Alpi. Le temperature potrebbero essere in lieve calo, ma comunque resiste il caldo in questi primi giorni d'estate: le minime saranno attorno ai 20 gradi centigradi e le massime sempre ferme attorno ai 30 gradi centigradi. Con lo zero termico fissato a 3.8000 metri.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 24 giugno

La situazione non cambia per giovedì 24 giugno quando ancora una volta in tutta la Lombardia è previsto cielo sereno o poco nuvoloso. Come nei giorni precedenti, possibili rovesci sono previsti solo in serata su Alpi e Prealpi. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo. Nel capoluogo meneghino continuerà a esserci cielo poco nuvoloso con temperature minime intorno ai 20 gradi e massime intorno ai 30 gradi centigradi. Nel weekend poi arriverà pioggia e maltempo. Il tempo infatti, prima del weekend in cui potrebbero essere previsti temporali e maltempo, non subirà grandi variazioni.