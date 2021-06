Gestiva un centro massaggi, ma in realtà era una casa d'appuntamenti: a essere arrestata è una donna di 40 anni di Busto Arsizio. La titolare, come disposto dal giudice per le indagini preliminari, è stata sottoposta agli arresti domiciliari. La donna dovrà rispondere dell'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Alla 40enne inoltre sono stati sequestrati oltre duecentomila euro.

La responsabile aveva reclutato diverse ragazze

Dalle indagini della Procura e dei militari della guardia di finanza di Varese è emerso che la 40enne gestiva un negozio che all'apparenza era un centro benessere dove venivano praticati massaggi olistici, ma in realtà era un luogo in cui la donna gestiva un giro di prostituzione. La responsabile – stando anche a quanto affermato dai clienti – aveva reclutato diverse ragazze chiedendo loro di praticare dei massaggi che dovevano poi essere conclusi degli atti sessuali. Per la loro attività doveva essere poi corrisposto un compenso che andava dai cento ai duecento euro e che veniva poi diviso tra la 40enne e le ragazze.

Sequestrati oltre 240mila euro

I clienti raggiungevano il centro grazie a degli annunci trovati su Internet in cui vi erano foto e descrizioni che – secondo quanto riportato in una nota stampa – "facevano chiaramente intendere la finalità della prestazione". Dalle indagini delle Fiamme Gialle è poi emerso che la 40enne evadeva il Fisco: dichiarava annualmente poco meno di mille euro quando in realtà in suo possesso ci sarebbero stati molti più soldi. Il gip infatti, oltre all'arresto, ha disposto il sequestro preventivo di oltre 240mila euro che, secondo le indagini, è il provento degli incassi percepiti grazie all'attività illecita di prostituzione.