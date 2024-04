Segue le ragazzine di ritorno da scuola e tenta di violentarle quando entrano in ascensore: arrestato 22enne

video suggerito

Prima le teneva attentamente d'occhio, attendendole sotto casa mentre erano in giro con il cane o di ritorno da scuola. Poi le assaliva mentre salivano in ascensore da sole, intrufolandosi all'interno e tentando di violentarle. Per questo motivo nel pomeriggio del 10 aprile scorso i Carabinieri di Settimo Milanese hanno arrestato ventiduenne di nazionalità ecuadoriana, ritenuto responsabile del reato di tentata violenza sessuale ai danni di due ragazzine, una classe 2010 e l’altra 2013, entrambe residenti nello stesso condominio.

Gli episodi sarebbero avvenuti rispettivamente il 30 gennaio 2023 ed il 19 febbraio 2024. Dalle indagini condotte si è accertato che la prima vittima, mentre stava passeggiando con il proprio cane, veniva pedinata dall’uomo che dopo averla raggiunta all’interno dello stabile condominiale in cui la stessa vive, la avvicinava in prossimità dell’ascensore ed improvvisamente iniziava a stringerla a sé con la forza. La giovane, divincolandosi e gridando, era però riuscita a liberarsi dalla morsa del suo aggressore.

Ma non solo. Il 22enne aveva avvicinato un’altra ragazzina all’uscita da scuola, pedinandola fino all’ingresso del condominio. Dopo essere salito con quest’ultima all’interno dell’ascensore l’uomo, con una mossa repentina, l'ha afferrata per il maglione tentando di tirarla verso di sé. Anche in questo caso la pronta reazione della minorenne, è riuscita ad aprire le porte e scappare, aveva consentito di evitare ulteriori conseguenze.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.